Napoli mercato a incastro | Manna apre a sorprese nonostante il saldo zero

Il mercato del Napoli si presenta ancora in fase di stallo, con poche novità e un saldo ancora pari a zero. Le dichiarazioni di Giovanni Manna suggeriscono prudenza e attenzione, riflettendo una situazione complessa da gestire. Nonostante le limitazioni attuali, resta la possibilità di sviluppi futuri, in un contesto che richiede valutazioni accurate e strategiche per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.

Le parole di Giovanni Manna non sono state casuali. Dietro l’apertura a possibili movimenti in entrata del Napoli si nasconde una realtà più complessa di quanto appaia: un mercato da affrontare con il freno a mano tirato, ma anche con la consapevolezza che qualcosa, davanti, non sta funzionando. Il primo nodo è strutturale. La FIGC ha imposto al Napoli l’obbligo di operare a saldo zero, conseguenza del mancato rispetto del rapporto tra costo del lavoro e ricavi. Tradotto: ogni ingresso richiede prima un’uscita. Un vincolo pesante, soprattutto se Antonio Conte dovesse chiedere rinforzi immediati. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

