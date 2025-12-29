Il mercato di gennaio del Napoli si prospetta senza grandi movimenti, con poche operazioni in entrata e in uscita. Secondo le ultime notizie, Manna si mostra aperto anche alla possibile partenza di Lang, segnando un approccio prudente e mirato. La strategia del club resta focalizzata sul mantenimento dell’equilibrio della rosa, con attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie.

Il mercato di gennaio del Napoli si muoverà lungo un perimetro molto preciso, tracciato dalle . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Mercato a saldo zero: Manna apre anche all’addio di Lang

Leggi anche: Cremonese Napoli, Manna: «Mercato bloccato è davvero un paradosso. Su Lang e Lucca posso dire una cosa»

Leggi anche: “La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico…; Napoli, a gennaio mercato solo se a saldo zero; Calcio, per Napoli e Pisa a gennaio mercato solo a saldo zero; Il mercato a saldo zero un inedito per il Napoli. Ma Adl saprà rimediare e accontentare Antonio.

“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli - “La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. ilfattoquotidiano.it