Napoli mercato a incastro | Manna apre a sorprese nonostante il saldo zero

Il mercato del Napoli si presenta complesso, con poche entrate e molte incognite. Giovanni Manna ha sottolineato la cautela in vista di possibili novità, evidenziando una situazione più articolata di quanto sembri. La squadra deve affrontare una fase di valutazione e aggiustamenti, mantenendo attenzione alle opportunità che potrebbero emergere nel prossimo futuro.

Le parole di Giovanni Manna non sono state casuali. Dietro l’apertura a possibili movimenti in entrata del Napoli si nasconde una realtà più complessa di quanto appaia: un mercato da affrontare con il freno a mano tirato, ma anche con la consapevolezza che qualcosa, davanti, non sta funzionando. Il primo nodo è strutturale. La FIGC ha imposto al Napoli l’obbligo di operare a saldo zero, conseguenza del mancato rispetto del rapporto tra costo del lavoro e ricavi. Tradotto: ogni ingresso richiede prima un’uscita. Un vincolo pesante, soprattutto se Antonio Conte dovesse chiedere rinforzi immediati. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Napoli, mercato a incastro: Manna apre a sorprese nonostante il saldo zero Leggi anche: Mercato a saldo zero: Manna apre anche all’addio di Lang Leggi anche: Napoli, Manna scoperto: «Conte il più forte d’Italia, mercato a saldo zero» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato Napoli, Cremonese e Torino su Marianucci: il punto; Vieni a giocare nella Roma. Gasperini telefona a Raspadori: affare in dirittura d'arrivo, novità sulla formula. Lucca alla Roma e Dovbyk al Napoli, Manna dice tutto. Poi parla di Raspadori a Trigoria - Chiede Mandarini: Lo scambio di prestiti con la Roma tra Lucca e Dovbyk è possibile? msn.com

Napoli, Manna svela tutto: il mistero su Lukaku e la trattativa per Hojlund. Poi ammette: “Kvara mai sostituito” - Poi rilancia sullo scudetto, mercato e futuro del club tra ambizioni e vuoti da colmare ... sport.virgilio.it

MERCATO - Manna: "Vogliamo migliorare il reparto offensivo, le ultime sui rinnovi" - del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. napolimagazine.com

Napoli, Lukaku fuori altre tre settimane. Manna: "Ci rinforzeremo in avanti" #lukaku #manna #napoli #mercato x.com

Infortuni e mercato: il Napoli tra attese e spiragli Il punto sugli infortunati ridisegna anche le strategie. Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha fatto chiarezza sulla situazione in casa Napoli. Su Romelu Lukaku serve ancor - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.