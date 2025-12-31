Inter dalle voci sull’addio al possibile prolungamento | Marotta valuta Calhanoglu

Le voci sull’addio di Hakan Calhanoglu all’Inter si fanno più insistenti, mentre il club valuta il possibile prolungamento del suo contratto. Dopo una stagione caratterizzata da rumors e tensioni, il centrocampista turco ha scelto di restare a Milano, consolidando il rapporto con la squadra. La decisione del club sarà attentamente valutata nelle prossime settimane, considerando anche eventuali strategie di mercato e le esigenze tecniche della rosa.

La scorsa estate era stato il protagonista, forse in negativo, della sessione di calciomercato: le voci che lo vedevano ormai ad un passo dalla Super Lig turca erano alquanto insistenti, ma Calhanoglu alla fine ha deciso di rimanere all'Inter, riuscendosi a mettere anche alle spalle la sua "lite" con Lautaro Martinez, innescata al termine del Mondiale per Club. Il centrocampista turco, infortunio a parte, é tornato ad essere il perno della formazione nerazzurra, tanto da aver messo a segno fino a questo momento ben 6 reti, secondo solo a Lautaro Martinez e Pulisic. Stando a quanto riportato da Il Giorno, il suo rendimento starebbe piacendo alla dirigenza nerazzurra, tanto che Marotta potrebbe presto arrivare ad offrirgli un rinnovo di contratto.

Inter, cosa succede con Thuram: contratto e possibile arrivo di Lookman, le ultime sul francese - Sono ore roventi in casa Inter per il calciomercato: l'offensiva per Ademola Lookman riaccende i fari anche sul futuro di Marcus Thuram. calciomercato.com

"La scorsa estate... " Giovanni Leoni torna sull'Inter e sul presunto interesse dei nerazzurri in estate Il centrale del Liverpool, oggi ai box per un infortunio al crociato, ha rivelato la verità sulle voci di mercato, elogiando poi Chivu "Ti spinge a dare il 200 - facebook.com facebook

#Atalanta, #Ederson in conferenza: "L' #Inter mi segue Voci normali, significa che sto facendo bene" x.com

