Inter dalle voci sull’addio al possibile prolungamento | Marotta valuta Calhanoglu

Le voci sull’addio di Hakan Calhanoglu all’Inter si fanno più insistenti, mentre il club valuta il possibile prolungamento del suo contratto. Dopo una stagione caratterizzata da rumors e tensioni, il centrocampista turco ha scelto di restare a Milano, consolidando il rapporto con la squadra. La decisione del club sarà attentamente valutata nelle prossime settimane, considerando anche eventuali strategie di mercato e le esigenze tecniche della rosa.

La scorsa estate era stato il protagonista, forse in negativo, della sessione di calciomercato: le voci che lo vedevano ormai ad un passo dalla Super Lig turca erano alquanto insistenti, ma Calhanoglu alla fine ha deciso di rimanere all’Inter, riuscendosi a mettere anche alle spalle la sua “lite” con Lautaro Martinez, innescata al termine del Mondiale per Club. Il centrocampista turco, infortunio a parte, é tornato ad essere il perno della formazione nerazzurra, tanto da aver messo a segno fino a questo momento ben 6 reti, secondo solo a Lautaro Martinez e Pulisic. Stando a quanto riportato da Il Giorno, il suo rendimento starebbe piacendo alla dirigenza nerazzurra, tanto che Marotta potrebbe presto arrivare ad offrirgli un rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

