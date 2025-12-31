Inter dalle voci sull’addio al possibile prolungamento | Marotta valuta Calhanoglu

Le recenti voci sull’addio di Hakan Calhanoglu all’Inter sono state accompagnate da riflessioni sul futuro del centrocampista. Dopo una stagione caratterizzata da incertezze e polemiche, il club valuta la possibilità di prolungare il suo contratto. Marotta sta considerando i vari aspetti, mentre l’interesse di altre squadre continua a circolare. La situazione resta aperta, con l’obiettivo di definire il percorso più adeguato per entrambe le parti.

La scorsa estate era stato il protagonista, forse in negativo, della sessione di calciomercato: le voci che lo vedevano ormai ad un passo dalla Super Lig turca erano alquanto insistenti, ma Calhanoglu alla fine ha deciso di rimanere all’Inter, riuscendosi a mettere anche alle spalle la sua “lite” con Lautaro Martinez, innescata al termine del Mondiale per Club. Il centrocampista turco, infortunio a parte, é tornato ad essere il perno della formazione nerazzurra, tanto da aver messo a segno fino a questo momento ben 6 reti, secondo solo a Lautaro Martinez e Pulisic. Stando a quanto riportato da Il Giorno, il suo rendimento starebbe piacendo alla dirigenza nerazzurra, tanto che Marotta potrebbe presto arrivare ad offrirgli un rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

