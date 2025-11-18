Calhanoglu Inter tornano le voci sull’addio? Romano annuncia | Il club dovrà sedersi al tavolo per parlare del futuro per l’estate! Mi aspetto che…

Inter News 24 Calhanoglu Inter, tornano le voci sulladdio? Romano annuncia: «Il club dovrà sedersi al tavolo per parlare del futuro». Le sue parole. Il futuro di Hakan Calhanoglu continua a essere un argomento caldo in casa Inter. Le voci di mercato, provenienti soprattutto dalla Turchia, si rincorrono quasi quotidianamente, ma l’esperto di mercato Fabrizio Romano è intervenuto sul proprio canale YouTube per fare chiarezza definitiva sulla posizione del regista nerazzurro. La situazione per l’immediato è cristallina: una partenza a gennaio è da considerarsi impossibile. Il centrocampista turco è ritenuto intoccabile dalla dirigenza e fondamentale per gli schemi del tecnico Cristian Chivu, motivo per cui qualsiasi indiscrezione su un addio nella finestra invernale va archiviata rapidamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

