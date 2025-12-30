Perché su Fabrizio Corona saltano tutte le nostre categorie di giudizio

Perché su Fabrizio Corona sfuggono le nostre categorie di giudizio? L’altra sera, due persone si sono trovate davanti alla televisione: una con interesse, l’altra con scetticismo. Guardavano insieme uno show di un’ora e mezza, prodotto e scritto con cura, ma entrambi avevano percezioni diverse. Questo racconto invita a riflettere sulla complessità di giudicare una figura pubblica e sulle sfumature che influenzano le nostre opinioni.

