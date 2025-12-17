Io sono notizia su Netflix arriva la docuserie su Fabrizio Corona | Avevo in mano le vite di tutti

Su Netflix debutta “Io sono notizia”, una docuserie che esplora la vita e le vicende di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. Attraverso testimonianze e immagini esclusive, il racconto svela i momenti più significativi di una figura che ha segnato l’epoca dei media italiani. Un approfondimento sulla carriera e le sfide di uno dei personaggi più discussi del panorama italiano.

Su Netflix è in arrivo una docuserie su Fabrizio Corona che ripercorre le vicende dell'ex re dei paparazzi. Cinque puntate, disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 9 gennaio, racchiuse nel sottotitolo: "Io sono notizia". Prodotta da Bloom Media House e diretta da Massimo Cappello, la serie racconta la parabola di Corona, dal potere esercitato sulle vite degli altri al carcere fino alle persone che hanno fatto parte della sua vita. Tra queste c'è anche l'ex moglie Nina Moric, madre del primogenito Carlos Maria, che lo definisce senza troppi giri di parole "un pagliaccio". La docuserie, infatti, ripercorre anche le relazioni dell'ex paparazzo, da Nina Moric per l'appunto a Belen Rodriguez passando per Silvia Provvedi e l'attuale compagna Sara Barbieri, dalla quale ha avuto un secondo figlio, Thiago, nato nel 2024.

Fabrizio Corona “Io sono notizia” su Netflix: a gennaio la docuserie che farà senz’altro discutere - Nato a Catania nel 1974, Fabrizio Corona è figlio di Vittorio Corona, giornalista che ha plasmato l’editoria degli anni 80 con mensili importanti come Moda e King. iodonna.it

«Io sono notizia». È con questa frase che Netflix presenta la docuserie su Fabrizio Corona in arrivo il 9 gennaio x.com

Che tempismo, verrebbe da dire. Perché tra poche settimane ci sarà il debutto su Netflix della docuserie “Io sono notizia”, dedicata a Fabrizio Corona: il quale, proprio in queste ore, torna a far parlare di sé, stavolta cavalcando il polverone mediatico attorno ad - facebook.com facebook

