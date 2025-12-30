Perché su Fabrizio Corona saltano tutte le nostre categorie di giudizio

Perché su Fabrizio Corona si susseguono giudizi contrastanti e spesso controversi? L’altra sera, due persone si sono trovate di fronte alla televisione: una con interesse, l’altra con riluttanza, guardando uno show di un’ora e mezza dedicato a lui. Questa scena riflette come Corona continui a dividere l’opinione pubblica, suscitando riflessioni su temi di notorietà, percezioni e giudizi che superano le semplici categorie morali.

ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: lo SCANDALO è ANCORA più GRAVE | JematriaDue

Fabrizio aveva un’infinita pietà verso questi diseredati che conosceva bene perché – me lo ricordo, appartenendo anch’io a quel mondo genovese – quando era in famiglia veniva servito a tavola dal cameriere con i guanti bianchi, ma poi si levava la cravatta - facebook.com facebook

