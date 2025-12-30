Dopo il parto il ciclo è diventato molto abbondante e doloroso | è normale?

Dopo il parto, è comune riscontrare cambiamenti nel ciclo mestruale, inclusa maggiore abbondanza o dolore. Tuttavia, se i sintomi sono nuovi o più intensi rispetto al passato, è importante consultare un medico per una valutazione accurata. Un monitoraggio può aiutare a individuare eventuali cause e ricevere il trattamento più appropriato.

Salve, dopo la nascita del mio secondo figlio, avvenuta un anno fa, ho iniziato a soffrire di cicli molto più abbondanti e a volte anche dolorosi, cosa che non avevo mai avuto. È possibile che la gravidanza modifichi così tanto il ciclo? Quali controlli consiglia in questi casi?

