Dopo il parto il ciclo è diventato molto abbondante e doloroso | è normale?

Dopo il parto, è comune che il ciclo mestruale subisca cambiamenti, come aumento di durata, intensità o dolore. Tuttavia, se questi sintomi sono nuovi o particolarmente fastidiosi, è consigliabile consultare un ginecologo. Ogni donna può vivere un’esperienza diversa, e un'analisi professionale aiuta a escludere eventuali problematiche o a individuare eventuali trattamenti appropriati.

Salve, dopo la nascita del mio secondo figlio, avvenuta un anno fa, ho iniziato a soffrire di cicli molto più abbondanti e a volte anche dolorosi, cosa che non avevo mai avuto. È possibile che la gravidanza modifichi così tanto il ciclo? Quali controlli consiglia in questi casi?

