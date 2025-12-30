Dopo il parto il ciclo è diventato molto abbondante e doloroso | è normale?

Dopo il parto, è comune che il ciclo mestruale subisca alcuni cambiamenti, ma varia da donna a donna. Se ha notato un aumento dell’abbondanza e dolore durante le mestruazioni rispetto al passato, è consigliabile consultare un medico. Questi sintomi potrebbero essere legati a variazioni ormonali o a condizioni specifiche che richiedono una valutazione accurata per garantire il suo benessere.

Salve, dopo la nascita del mio secondo figlio, avvenuta un anno fa, ho iniziato a soffrire di cicli molto più abbondanti e a volte anche dolorosi, cosa che non avevo mai avuto. È possibile che la gravidanza modifichi così tanto il ciclo? Quali controlli consiglia in questi casi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

