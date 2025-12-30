Dopo il parto il ciclo è diventato molto abbondante e doloroso | è normale?

Dopo il parto, molte donne notano cambiamenti nel ciclo mestruale, come maggiore abbondanza o dolore. Questi eventi possono essere normali, soprattutto nei primi mesi o anni successivi alla gravidanza, a causa di variazioni ormonali o cambiamenti fisiologici. Tuttavia, se i sintomi sono intensi o persistenti, è consigliabile consultare un medico per una valutazione approfondita e per escludere eventuali condizioni che richiedano intervento.

Salve, dopo la nascita del mio secondo figlio, avvenuta un anno fa, ho iniziato a soffrire di cicli molto più abbondanti e a volte anche dolorosi, cosa che non avevo mai avuto. È possibile che la gravidanza modifichi così tanto il ciclo? Quali controlli consiglia in questi casi?

