Come posso evitare di trasmettere la neurofibromatosi ai miei figli?

La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione genetica che può essere trasmessa ai figli. Per valutare i rischi e le possibili strategie di prevenzione, è importante consultare un medico specialista in genetica o un genetista clinico. Questi professionisti possono offrire informazioni dettagliate, analisi genetiche e supporto per affrontare le vostre preoccupazioni e pianificare una gravidanza consapevole e sicura.

Salve dottore, ho 33 anni e sono affetta dalla neurofibromatosi di tipo 1 e vorrei diventare mamma ma, come potrà immaginare, non vivo la cosa alla leggera. All'età di 21 anni sono stata operata alla schiena per una scoliosi collegata alla mia patologia, ed è andato tutto bene: l'osso era forte e l'impianto è riuscito. Riguardo la neurofibromatosi, nessuno in famiglia ha questa patologia a parte me, ma dal test genetico è venuto fuori che io posso trasmettere ai miei figli la malattia al 50%. E io vorrei evitare che accadesse. In questi casi si può fare qualche tipo di diagnosi prenatale? A chi mi potrei rivolgere? La ringrazio se vorrà darmi qualche informazione.

