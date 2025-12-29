Come posso evitare di trasmettere la neurofibromatosi ai miei figli?
La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione genetica che può essere trasmessa dai genitori ai figli. Per valutare le possibilità di ridurre il rischio di trasmissione, è importante consultare un genetista che possa offrire informazioni personalizzate e eventuali opzioni di diagnosi genetica preimpianto o test prenatali. Un percorso di consulenza genetica può aiutare a comprendere le modalità di gestione e le scelte disponibili.
Salve dottore, ho 33 anni e sono affetta dalla neurofibromatosi di tipo 1 e vorrei diventare mamma ma, come potrà immaginare, non vivo la cosa alla leggera. All’età di 21 anni sono stata operata alla schiena per una scoliosi collegata alla mia patologia, ed è andato tutto bene: l’osso era forte e l’impianto è riuscito. Riguardo la neurofibromatosi, nessuno in famiglia ha questa patologia a parte me, ma dal test genetico è venuto fuori che io posso trasmettere ai miei figli la malattia al 50%. E io vorrei evitare che accadesse. In questi casi si può fare qualche tipo di diagnosi prenatale? A chi mi potrei rivolgere? La ringrazio se vorrà darmi qualche informazione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
