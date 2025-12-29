La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione genetica che può essere trasmessa ereditarie. Per valutare i rischi specifici e le possibilità di trasmissione ai figli, è importante consultare un genetista o uno specialista. Questi professionisti possono offrire informazioni dettagliate, eventuali test genetici e supporto per affrontare la pianificazione familiare in modo consapevole e informato.

Salve dottore, ho 33 anni e sono affetta dalla neurofibromatosi di tipo 1 e vorrei diventare mamma ma, come potrà immaginare, non vivo la cosa alla leggera. All’età di 21 anni sono stata operata alla schiena per una scoliosi collegata alla mia patologia, ed è andato tutto bene: l’osso era forte e l’impianto è riuscito. Riguardo la neurofibromatosi, nessuno in famiglia ha questa patologia a parte me, ma dal test genetico è venuto fuori che io posso trasmettere ai miei figli la malattia al 50%. E io vorrei evitare che accadesse. In questi casi si può fare qualche tipo di diagnosi prenatale? A chi mi potrei rivolgere? La ringrazio se vorrà darmi qualche informazione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Come posso evitare di trasmettere la neurofibromatosi ai miei figli?”

Leggi anche: “Come posso evitare di trasmettere la neurofibromatosi ai miei figli?”

Leggi anche: Posso dire ai miei figli la verità su Babbo Natale?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

BUONGIORNO, vorrei sapere se posso evitare di pagare le restanti rate per questo ann accademico, dal momento che con questa università non sto riuscendo a fare niente. Non posso più neanche prenotare gli esami, nonostante abbia già pagato la sede. Ol - facebook.com facebook