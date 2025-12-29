Come posso evitare di trasmettere la neurofibromatosi ai miei figli?
La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione genetica che può essere trasmessa ai figli. Per comprendere le possibilità e le modalità di ridurre il rischio di trasmissione, è importante consultare un genetista o uno specialista. Questi professionisti possono fornire informazioni specifiche, valutare la storia familiare e proporre eventuali test genetici o alternative, aiutandoti a prendere decisioni informate riguardo alla gravidanza.
Salve dottore, ho 33 anni e sono affetta dalla neurofibromatosi di tipo 1 e vorrei diventare mamma ma, come potrà immaginare, non vivo la cosa alla leggera. All’età di 21 anni sono stata operata alla schiena per una scoliosi collegata alla mia patologia, ed è andato tutto bene: l’osso era forte e l’impianto è riuscito. Riguardo la neurofibromatosi, nessuno in famiglia ha questa patologia a parte me, ma dal test genetico è venuto fuori che io posso trasmettere ai miei figli la malattia al 50%. E io vorrei evitare che accadesse. In questi casi si può fare qualche tipo di diagnosi prenatale? A chi mi potrei rivolgere? La ringrazio se vorrà darmi qualche informazione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Leggi anche: “Come posso evitare di trasmettere la neurofibromatosi ai miei figli?”
Leggi anche: “Come posso evitare di trasmettere la neurofibromatosi ai miei figli?”
BUONGIORNO, vorrei sapere se posso evitare di pagare le restanti rate per questo ann accademico, dal momento che con questa università non sto riuscendo a fare niente. Non posso più neanche prenotare gli esami, nonostante abbia già pagato la sede. Ol - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.