Il Napoli conquista tre punti a Cremona con un risultato di 2-0, grazie a una doppietta di Hojlund. La vittoria mantiene viva la sfida per il primo posto in classifica, con il Milan ancora nel mirino. La partita testimonia l’ottimo momento dei partenopei, che continuano a inseguire il sogno scudetto sotto la guida di Conte, mantenendo aperto il confronto in cima alla classifica.

Missione compiuta. Il Napoli passa a Cremona per 0-2 e tiene aperto il duello Scudetto col Milan (resta a -1). Il protagonista assoluto è Rasmus Hojlund: l’attaccante ha segnato una doppietta (13? e secondo tempo), confermando di vivere un momento di forma straordinario. Conte cancella definitivamente la sconfitta di Udine pre-sosta e chiude la settimana perfetta dopo il trofeo di Riyad. Rasmus Hojlund doppietta Cremonese Napoli esultanza gol La cronaca: Hojlund sblocca, Milinkovic vigila. L’approccio del Napoli, reduce dai festeggiamenti di Riyad (vedi lo speciale sulla finale vinta ), è stato quello delle grandi squadre. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Cremonese-Napoli 0-2, Hojlund è mostruoso: doppietta e messaggio al Milan. Conte non molla la vetta

