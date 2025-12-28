Il Napoli conquista la trasferta di Cremona con un risultato di 0-2, mantenendo vive le speranze di scudetto in lotta con il Milan, distante ancora un punto. Hojlund si distingue siglando una doppietta, dimostrando la sua crescita e inviando un segnale anche al club rossonero. La squadra di Conte continua a perseguire l’obiettivo, mantenendo alta la concentrazione in una stagione ancora aperta.

Missione compiuta. Il Napoli passa a Cremona per 0-2 e tiene aperto il duello Scudetto col Milan (resta a -1). Il protagonista assoluto è Rasmus Hojlund: l’attaccante ha segnato una doppietta (13? e secondo tempo), confermando di vivere un momento di forma straordinario. Conte cancella definitivamente la sconfitta di Udine pre-sosta e chiude la settimana perfetta dopo il trofeo di Riyad. Rasmus Hojlund doppietta Cremonese Napoli esultanza gol La cronaca: Hojlund sblocca, Milinkovic vigila. L’approccio del Napoli, reduce dai festeggiamenti di Riyad (vedi lo speciale sulla finale vinta ), è stato quello delle grandi squadre. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Cremonese-Napoli 0-2, Hojlund è mostruoso: doppietta e messaggio al Milan. Conte non molla la vetta

