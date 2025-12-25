Tony Pitony il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di Udine
Il 20 giugno 2026, Tony Pitony si esibirà in concerto al Castello di Udine. Artista concettuale siciliano, la sua ricerca artistica integra influenze come la musica elettronica, l’espressività teatrale e temi legati al fetish e all’antiproibizionismo. Un evento che offre l’opportunità di conoscere un talento unico, capace di unire sensibilità e innovazione in un’esperienza musicale e culturale.
Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni ’60, le sonorità della musica elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in un’estetica che esplora il fetish e l’antiproibizionismo. La sua espressione artistica si colloca al confine tra musica e performance, rifiutando qualsiasi etichetta di genere e superando le tradizionali categorizzazioni. Attraverso il suo lavoro, Tony Pitony ha registrato, in pochissimi mesi, oltre 15 milioni di ascolti solo su Spotify e quasi 10 milioni di views su Youube, conquistando sin da subito il pubblico e la critica, che lo ha già paragonato a Elio e le storie tese e ai mitici Skiantos. 🔗 Leggi su Udine20.it
