Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni ’60, le sonorità della musica elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in un’estetica che esplora il fetish e l’antiproibizionismo. La sua espressione artistica si colloca al confine tra musica e performance, rifiutando qualsiasi etichetta di genere e superando le tradizionali categorizzazioni. Attraverso il suo lavoro, Tony Pitony ha registrato, in pochissimi mesi, oltre 15 milioni di ascolti solo su Spotify e quasi 10 milioni di views su Youube, conquistando sin da subito il pubblico e la critica, che lo ha già paragonato a Elio e le storie tese e ai mitici Skiantos. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Tony Pitony il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di Udine

Tony Pitony a giugno 2026 in concerto Udine; All’Umbria che Spacca il 25 giugno arriverà Tony Pitony; FACCIANUVOLA – Disperata gioventù club tour 2026; Bari | Tony Pitony - Tour estivo ESTATONY.

