Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026

Luca Carboni torna dal vivo nel 2026 con il tour “RIO ARI O LIVE”. Venerdì 10 luglio sarà protagonista a Villa Manin, in una delle location più suggestive d’Italia. Dopo il suo recente ritorno sui palchi, l’artista bolognese propone nuove date in festival e luoghi storici, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e di qualità.

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “ RIO ARI O LIVE ”, attesa tournée che lo vedrà protagonista nei festival, anfiteatri e nei luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra penisola. Il tour estivo del cantautore vedrà anche un’esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo venerdì 10 luglio 2026 nella splendida Villa Manin di Codroipo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit sr l in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 16. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026 Leggi anche: Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026 Leggi anche: IL VOLO: il trio italiano più famoso al mondo a Villa Manin Venerdì 31 luglio 2026 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Luca Carboni annuncia il nuovo tour estivo. Un live in Friuli Venezia Giulia; Da Vasco a Tiziano Ferro, a Nord Est un 2026 pieno di big: ecco tutti i grandi concerti. Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026 - Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “RIO ARI O LIVE”, attesa tournée che ... udine20.it

Luca Carboni tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Dopo sei lunghi anni, Luca Carboni ha deciso di affrontare un nuovo tour con il progetto “Rio Ari O Live”, dal verso della celebre canzone che lo ha lanciato. msn.com

Luca Carboni in tour. Le nuove date estive di 'Rio Ari O Live' - Dopo le tre tappe di Bologna, l’artista sarà anche a Cervia e a Macerata. msn.com

LUCA CARBONI - RIO ARI O LIVE 24-01-2026 CASALECCHIO DI RENO - Unipol Arena (SOLD OUT) 12-03-2026 ROMA - Palazzo dello Sport 19-04-2026 CASALECCHIO DI RENO - Unipol Arena 20-04-2026 CASALECCHIO DI RENO - Unipol Arena 07-07- - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.