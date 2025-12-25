Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026

Luca Carboni torna dal vivo nel 2026 con il tour “RIO ARI O LIVE”. Venerdì 10 luglio sarà protagonista a Villa Manin, in una delle location più suggestive d’Italia. Dopo il suo recente ritorno sui palchi, l’artista bolognese propone nuove date in festival e luoghi storici, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e di qualità.

Dopo l’attesissimo grande ritorno di  Luca Carboni  alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “ RIO ARI O LIVE ”, attesa tournée che lo vedrà protagonista nei festival, anfiteatri e nei luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra penisola. Il tour estivo del cantautore vedrà anche un’esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo  venerdì 10 luglio 2026  nella splendida  Villa Manin  di  Codroipo. I  biglietti  per l’evento, organizzato da  Zenit sr l in collaborazione con  Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG,  Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura,  PromoTurismo FVG  e  Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito  Ticketone  dalle 16. 🔗 Leggi su Udine20.it

