IL VOLO | il trio italiano più famoso al mondo a Villa Manin Venerdì 31 luglio 2026

Il Volo, il trio italiano di fama internazionale, annuncia nuove date del suo World Tour 2026-2027, tra cui un concerto a Villa Manin il 31 luglio 2026. Dopo aver svelato le date della quarta edizione di “Tutti per Uno” e un successo continuo nel tour europeo, il gruppo si prepara a entusiasmare ancora il pubblico con le sue performance.

Dopo aver svelato le date della quarta edizione del progetto “Tutti per Uno” e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo, il trio italiano più amato al mondo, annuncia oggi nuove imperdibili date italiane ed europee del WORLD TOUR 2026-2027. E arrivano grandi notizie anche per i fan del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, perché Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, hanno incluso anche un’unica data in esclusiva regionale nello splendido scenario di Villa Manin di Codroipo. L’appuntamento nella storica residenza con la musica e l’eleganza de Il Volo è quindi in programma il prossimo venerdì 31 luglio, alle 21. Udine20.it

Il Volo annuncia l’unica data in Fvg il trio sarà a Villa Manin il 31 luglio 2026 - Il Volo, il trio italiano che da oltre quindici anni domina i palcoscenici internazionali, ha annunciato le nuove tappe del World Tour 2 ... triestecafe.it