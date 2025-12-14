IL VOLO | il trio italiano più famoso al mondo a Villa Manin Venerdì 31 luglio 2026
Il Volo, il trio italiano di fama internazionale, annuncia nuove date del suo World Tour 2026-2027, tra cui un concerto a Villa Manin il 31 luglio 2026. Dopo aver svelato le date della quarta edizione di “Tutti per Uno” e un successo continuo nel tour europeo, il gruppo si prepara a entusiasmare ancora il pubblico con le sue performance.
Dopo aver svelato le date della quarta edizione del progetto “Tutti per Uno” e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo, il trio italiano più amato al mondo, annuncia oggi nuove imperdibili date italiane ed europee del WORLD TOUR 2026-2027. E arrivano grandi notizie anche per i fan del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, perché Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, hanno incluso anche un’unica data in esclusiva regionale nello splendido scenario di Villa Manin di Codroipo. L’appuntamento nella storica residenza con la musica e l’eleganza de Il Volo è quindi in programma il prossimo venerdì 31 luglio, alle 21. Udine20.it
Il Volo annuncia l’unica data in Fvg il trio sarà a Villa Manin il 31 luglio 2026 - Il Volo, il trio italiano che da oltre quindici anni domina i palcoscenici internazionali, ha annunciato le nuove tappe del World Tour 2 ... triestecafe.it
Il Volo, il trio italiano più famoso nel mondo accorcia l'attesa con 4 Xmas - Dopo il successo del tour in Europa, Sud America e passando per le date milanesi al Teatro Arcimboldi, IL VOLO ci augura un buon Natale con il nuovo progetto “4 XMAS”. ilmessaggero.it
Il Volo non si ferma mai. Dopo aver svelato le date della quarta edizione di Tutti per Uno e nel pieno del successo del tour europeo che li ha riportati nelle principali capitali del continente, il trio annuncia due nuove leg del World Tour 2026-2027, prodotte da - facebook.com facebook
Lake Sound Park 2026: Il Volo si unisce a Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Mannarino per un'estate di grandi emozioni musicali. Il trio si esibirà il 17 luglio a Villa Erba, Cernobbio. Non perdere l'appuntamento con la magia del lago e della musica! #Lak x.com
Il Volo - Il Mondo (From PBS Performance 'Il Volo...Takes Flight')