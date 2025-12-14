IL VOLO | il trio italiano più famoso al mondo a Villa Manin Venerdì 31 luglio 2026

Il Volo, il trio italiano di fama internazionale, annuncia nuove date del suo World Tour 2026-2027, tra cui un concerto a Villa Manin il 31 luglio 2026. Dopo aver svelato le date della quarta edizione di “Tutti per Uno” e un successo continuo nel tour europeo, il gruppo si prepara a entusiasmare ancora il pubblico con le sue performance.

Dopo aver svelato le date della quarta edizione del progetto “Tutti per Uno” e nel pieno del successo del tour europeo,  Il Volo, il trio italiano più amato al mondo, annuncia oggi nuove imperdibili date italiane ed europee del  WORLD TOUR 2026-2027. E arrivano grandi notizie anche per i fan del Friuli Venezia Giulia e del Nordest, perché  Piero Barone,  Ignazio Boschetto  e  Gianluca Ginoble, hanno incluso anche un’unica data in esclusiva regionale nello splendido scenario di  Villa Manin  di  Codroipo. L’appuntamento nella storica residenza con la musica e l’eleganza de  Il Volo  è quindi in programma il prossimo  venerdì 31 luglio, alle  21. Udine20.it

