La spirale medicata può provocare un calo della libido?

Da gravidanzaonline.it 24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno. La spirale medicata al progesterone può influire sui livelli ormonali e, in alcuni casi, causare variazioni nella libido. Tuttavia, gli effetti variano da persona a persona. È importante discutere di questi cambiamenti con il proprio medico, che potrà valutare la situazione e suggerire eventuali soluzioni o alternative.

Buongiorno dottoressa, da ormai 6 mesi ho la spirale medicata al progesterone e ho notato un calo forte della libido. Non so se sia una cosa psicologica o un effetto del dispositivo. È possibile che abbia questo effetto collaterale? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

