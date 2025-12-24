La spirale medicata può provocare un calo della libido?

Buongiorno. La spirale medicata al progesterone può influire sui livelli ormonali e, in alcuni casi, causare variazioni nella libido. Tuttavia, gli effetti variano da persona a persona. È importante discutere di questi cambiamenti con il proprio medico, che potrà valutare la situazione e suggerire eventuali soluzioni o alternative.

Buongiorno dottoressa, da ormai 6 mesi ho la spirale medicata al progesterone e ho notato un calo forte della libido. Non so se sia una cosa psicologica o un effetto del dispositivo. È possibile che abbia questo effetto collaterale? La ringrazio se vorrà rispondermi.

