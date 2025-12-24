La spirale medicata può provocare un calo della libido?

La spirale medicata al progesterone può influire sui livelli ormonali e, di conseguenza, sulla libido. Tuttavia, gli effetti variano da persona a persona. Se ha notato un calo significativo della libido da quando utilizza il dispositivo, è consigliabile consultare il suo ginecologo per valutare la situazione e individuare eventuali cause o alternative.

Buongiorno dottoressa, da ormai 6 mesi ho la spirale medicata al progesterone e ho notato un calo forte della libido. Non so se sia una cosa psicologica o un effetto del dispositivo. È possibile che abbia questo effetto collaterale? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

