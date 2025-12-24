Buongiorno dottoressa, da ormai 6 mesi ho la spirale medicata al progesterone e ho notato un calo forte della libido. Non so se sia una cosa psicologica o un effetto del dispositivo. È possibile che abbia questo effetto collaterale? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “La spirale medicata può provocare un calo della libido?”

Leggi anche: Non solo dazi: perché l’acqua può provocare la crisi più grave tra USA e Messico

Leggi anche: La Banca d'Inghilterra suona l'allarme finanziario: l'intelligenza artificiale può provocare scosse nei mercati internazionali