Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte domenica 28 dicembre

Domenica 28 dicembre, al Sacro Monte di Varese, si terrà una fiaccolata di fine anno nel borgo di Santa Maria del Monte. L’evento, organizzato da Archeologistics, offrirà l’occasione di attraversare i suggestivi vicoli del sito e di partecipare a una serie di iniziative che coinvolgeranno musei e spazi storici, contribuendo a chiudere l’anno con un momento di condivisione e riflessione.

Nel borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si sono accese le lucine di Natale e ci si sta preparando per il ricco programma di eventi, a cura di Archeologistics, che animerà i vicoli e i musei di questo storico luogo. La tradizionale fiaccolata di fine anno lungo la Via Sacra è in programma domenca 28 dicembre alle ore 20.30. Per l’occasione, la Casa Museo aprirà al pubblico tra le ore 21 e le ore 23, con ingresso ad offerta libera. Informazioni sulla fiaccolata in aggiornamento: www.sacromontedivarese.itappuntamentifiaccolata-di-fine-anno-802.html Fino al 6 gennaio 2026 i tre musei del Sacro Monte, chiusi per la stagione invernale, riapriranno in via straordinaria per delle visite speciali: il Museo Baroffio e la suggestiva Cripta romanica saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali e il 1° gennaio dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte domenica 28 dicembre Leggi anche: Sacro Monte, fiaccolata di fine anno Leggi anche: Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese: quando, orari e servizio navette Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Una Via Sacra di luci: in 2.500 alla fiaccolata di fine anno a Varese; La fiaccolata di fine 2025. Un fiume di 2.500 luci sulla Via del Sacro Monte; Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese; Sacro Monte di Varese, luci e tradizioni.. Un Sacro Monte illuminato di emozioni: la fiaccolata di fine anno richiama migliaia di persone - Lungo la Via Sacra un fiume di luci, musica e condivisione per un rito collettivo che rinnova il senso di appartenenza della città ... laprovinciadivarese.it

