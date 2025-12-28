Sacro Monte fiaccolata di fine anno
Un luogo suggestivo, il Sacro Monte di Varese che attende visitatori sino al 6 gennaio, per passeggiate straordinarie nel borgo tra storia, lucine natalizie e la tradizionale fiaccolata. Quest’ultima, lungo la Via Sacra è in programma oggi alle 20.30. La Casa Museo aprirà al pubblico tra le 21 e le 23, con ingresso ad offerta libera. Fino al 6 gennaio 2026 i tre musei del Sacro Monte, chiusi per la stagione invernale, riapriranno in via straordinaria per delle visite speciali: il Museo Baroffio e la suggestiva Cripta romanica saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali e il 1° gennaio dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
