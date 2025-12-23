Sono alla terza stimolazione PMA e sono psicologicamente a pezzi | come reagire?

Comprendere le emozioni legate a cicli di PMA può essere complesso. Se ti trovi alla terza stimolazione ovarica e ti senti emotivamente fragile, è importante riconoscere i tuoi sentimenti e cercare supporto. Parlare con professionisti o con persone di fiducia può aiutarti a gestire l’ansia e la tristezza, mantenendo un atteggiamento equilibrato. Ricorda che ogni percorso è unico e prendersi cura del benessere psicologico è fondamentale.

Buongiorno, le scrivo perché sto affrontando la terza stimolazione ovarica per la PMA e psicologicamente mi sento a pezzi: continuo a sorridere davanti agli altri, ma dentro ho il terrore di un altro fallimento (sarebbe il terzo). Ho la sensazione di vivere in una bolla, come se la mia vita fosse sospesa finché non divento madre. Come posso affrontare questa condizione di attesa infinita? Mi sento molto giù di corda.

