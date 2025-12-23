Sono alla terza stimolazione PMA e sono psicologicamente a pezzi | come reagire?

Affrontare una terza stimolazione per la PMA può essere emotivamente difficile. È normale sentirsi fragili e preoccupati, anche se si cerca di mantenere un atteggiamento positivo. In questa fase, è importante riconoscere le proprie emozioni e cercare supporto, sia da professionisti che da persone di fiducia. Con il giusto accompagnamento, è possibile affrontare questa prova con maggiore serenità e respiro.

Buongiorno, le scrivo perché sto affrontando la terza stimolazione ovarica per la PMA e psicologicamente mi sento a pezzi: continuo a sorridere davanti agli altri, ma dentro ho il terrore di un altro fallimento (sarebbe il terzo). Ho la sensazione di vivere in una bolla, come se la mia vita fosse sospesa finché non divento madre. Come posso affrontare questa condizione di attesa infinita? Mi sento molto giù di corda.

