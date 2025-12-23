Affrontare una terza stimolazione per la PMA può essere emotivamente impegnativo. È normale sentirsi sopraffatti o fragili in questa fase. Ricordarsi di prendersi cura del proprio benessere psicologico e cercare supporto può fare la differenza. Con una rete di ascolto e attenzione, è possibile affrontare questa sfida con maggiore serenità e consapevolezza.

Buongiorno, le scrivo perché sto affrontando la terza stimolazione ovarica per la PMA e psicologicamente mi sento a pezzi: continuo a sorridere davanti agli altri, ma dentro ho il terrore di un altro fallimento (sarebbe il terzo). Ho la sensazione di vivere in una bolla, come se la mia vita fosse sospesa finché non divento madre. Come posso affrontare questa condizione di attesa infinita? Mi sento molto giù di corda. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sono alla terza stimolazione PMA e sono psicologicamente a pezzi: come reagire?”

Leggi anche: “Sono alla terza stimolazione PMA e sono psicologicamente a pezzi: come reagire?”

Leggi anche: Sono maschio, sono quarantenne, sono etero, sono friulano e sono sieropositivo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

"Sono alla terza stimolazione PMA e sono psicologicamente a pezzi: come reagire?" - Come sostenere la salute mentale in un percorso di PMA molto difficile? gravidanzaonline.it