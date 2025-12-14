BEAT | 6 luglio 2026 al Castello di Udine

Il 6 luglio 2026, al Castello di Udine, si svolgerà un evento musicale unico con la presenza dei BEAT, una formazione che riunisce per la prima volta quattro importanti figure della scena internazionale: Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, Steve Vai e Danny Carey dei Tool. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica di qualità, in un contesto storico e suggestivo.

Una formazione semplicemente irripetibile: i BEAT, la nuova super band che riunisce per la prima volta assieme quattro autentiche leggende della musica internazionale, ovvero Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, il guitar hero Steve Vai e Danny Carey, batterista e cofondatore dei Tool. I BEAT nascono dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni '80: Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l'evoluzione del rock sperimentale, reinterpetato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi.

