BEAT | 6 luglio 2026 al Castello di Udine

Il 6 luglio 2026 al Castello di Udine si terrà il concerto dei BEAT, una formazione unica che riunisce quattro icone della musica internazionale: Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, Steve Vai e Danny Carey dei Tool. Un evento imperdibile che promette di regalare un'esperienza straordinaria agli appassionati di musica.

Una formazione semplicemente irripetibile: i BEAT, la nuova super band che riunisce per la prima volta assieme quattro autentiche leggende della musica internazionale, ovvero Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, il guitar hero Steve Vai e Danny Carey, batterista e cofondatore dei Tool. I BEAT nascono dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni ’80: Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpetato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi. Udine20.it

BEAT (ex-King Crimson, Tool): cinque date in Italia a giugno e luglio 2026 - I Beat, vero e proprio supergruppo composto da Adrian Belew , Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey porteranno anche in Italia i tre album dei King Crimson che hanno portato in giro per il mondo ... impattosonoro.it