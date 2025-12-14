BEAT | 6 luglio 2026 al Castello di Udine

Il 6 luglio 2026 al Castello di Udine si terrà il concerto dei BEAT, una formazione unica che riunisce quattro icone della musica internazionale: Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, Steve Vai e Danny Carey dei Tool. Un evento imperdibile che promette di regalare un'esperienza straordinaria agli appassionati di musica.

Una formazione semplicemente irripetibile: i  BEAT, la nuova super band che riunisce per la prima volta assieme quattro autentiche leggende della musica internazionale, ovvero  Adrian Belew  e  Tony Levin  dei King Crimson, il guitar hero  Steve Vai  e  Danny Carey, batterista e cofondatore dei Tool. I  BEAT  nascono dal desiderio di proporre una nuova,  potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni ’80:  Discipline,  Beat  e  Three of a Perfect Pair. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpetato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi. Udine20.it

