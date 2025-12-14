BEAT | 6 luglio 2026 al Castello di Udine
Il 6 luglio 2026 al Castello di Udine si terrà il concerto dei BEAT, una formazione unica che riunisce quattro icone della musica internazionale: Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, Steve Vai e Danny Carey dei Tool. Un evento imperdibile che promette di regalare un'esperienza straordinaria agli appassionati di musica.
Una formazione semplicemente irripetibile: i BEAT, la nuova super band che riunisce per la prima volta assieme quattro autentiche leggende della musica internazionale, ovvero Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, il guitar hero Steve Vai e Danny Carey, batterista e cofondatore dei Tool. I BEAT nascono dal desiderio di proporre una nuova, potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni ’80: Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair. Un repertorio che ha segnato in modo definitivo l’evoluzione del rock sperimentale, reinterpetato oggi da alcuni dei musicisti più influenti delle ultime decadi. Udine20.it
BEAT (ex-King Crimson, Tool): cinque date in Italia a giugno e luglio 2026 - I Beat, vero e proprio supergruppo composto da Adrian Belew , Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey porteranno anche in Italia i tre album dei King Crimson che hanno portato in giro per il mondo ... impattosonoro.it
La musica degli anni '80 dei King Crimson live: i Beat in Italia - Il progetto che riunisce Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey, battezzato Beat, annuncia cinque concerti in Italia nell’estate 2026. rockol.it
Locus festival. . BARI, Fiera del Levante - 3 luglio 2026 Locus festival presents BEAT Performing the music of 80s King Crimson Feat. ADRIAN BELEW, STEVE VAI, TONY LEVIN, DANNY CAREY Il suono dei leggendari King Crimson negli anni 80, rivive in un - facebook.com facebook
#BEAT, il nuovo super-ensemble di Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey arriva nei luoghi più iconici d’Italia! 30 giugno 2026 | Gardone Riviera, Festival del Vittoriale 2 luglio 2026 | Pompei, Anfiteatro degli Scavi 3 luglio 2026 | Bari, Fiera x.com
