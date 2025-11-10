Meteo Napoli le previsioni per l’inizio della nuova settimana

Le previsioni meteo per Napoli indicano che all’inizio della settimana ci sono nuvole sparse e la temperatura si aggira intorno ai 15°C. La giornata si presenta con condizioni di cielo prevalentemente coperto, senza segni di pioggia significativa. La situazione rimarrà stabile nelle prossime ore, con poche variazioni nelle temperature previste.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 15°C. Ecco cosa ci attende per l’inizio della nuova settimana. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 15°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 15°C.🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo

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Una giornata all’insegna della nuvolosità variabile su Napoli, ma senza precipitazioni. #clima #meteonapoli #previsionicampania #meteo #ultimenotizie magazinepragma.com/meteo/meteo-na… #meteo #Napoli #Campania #previsioni #clima x.com

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