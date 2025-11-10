Al Trianon Viviani la commedia Il Testamento di Parasacco per il centenario di Eduardo Scarpetta

Al Trianon Viviani è in scena la commedia “Il Testamento di Parasacco”, un testo di Eduardo Scarpetta arrivato al centenario. La rappresentazione vede protagonisti Pulcinella e Felice, accompagnati da un Diavolo poco attivo, in uno spettacolo che combina elementi comici, fantastici e spettacolari. La pièce è articolata in tre atti e ripercorre le atmosfere e i personaggi creati dal celebre autore napoletano.

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In scena al Trianon Viviani Il Testamento di Parasacco, ossia Pulcinella e Felice protetti da un Diavolo sfaticato, una «commedia comico-fantastica-spettacolosa» in tre atti di Eduardo Scarpetta. La regia, la drammaturgia e lo spazio scenico sono di Francesco Saponaro; le elaborazioni e la direzione musicale di Mariano Bellopede. Previste repliche tutti i giorni, fino a sabato 15, alle 21; domenica 16 novembre, alle 18. Il Testamento di Parasacco è una commedia di rara rappresentazione, ripresa in tempi recenti da Mario Scarpetta, nipote di Vincenzo. Eduardo Scarpetta scrive, nel 1878, questo spettacolo musicale per risollevare le sorti del...🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Raiz il 25 e 26 aprile al Trianon Viviani di NapoliNAPOLI – C’è una voce che più di ogni altra sa raccontare il battito di Napoli, capace di restare fedele alle proprie radici pur parlando le lingue... “Camicette Bianche – il musical” al Trianon VivianiUn musical per risvegliare le coscienze arriva a Napoli, al Teatro Trianon Viviani diretto da Marisa Laurito in scena sabato 7 marzo (h. Argomenti più discussi: Trianon Viviani, i prossimi appuntamenti; Musica, spettacolo e solidarietà al Teatro Trianon Viviani - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Peppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la stagione teatrale del Trianon Viviani; 12 cartoline da Napoli al Trianon Viviani: musica, tradizione e poesia. SPETTACOLI - Trianon Viviani, la programmazione dal 16 al 19 aprile ift.tt/40OEGSD x.com Peppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la stagione teatrale del Trianon VivianiPeppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la programmazione teatrale del Trianon Viviani. napolitoday.it