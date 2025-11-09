Meteo in arrivo l’estate di San Martino | da martedì sole e temperature in rialzo
Le previsioni meteo indicano che da martedì arriverà un cambiamento con l’arrivo dell’estate di San Martino. Dopo il passaggio di un ciclone che ha provocato piogge e temporali nelle regioni meridionali e nelle isole, il cielo si farà più sereno e le temperature inizieranno a salire. Questo cambiamento porterà condizioni più stabili su gran parte del territorio.
Secondo le ultime previsioni meteo, dopo il Ciclone che ha portato piogge e temporali al Sud e sulle Isole, da martedì cambierà tutto. Domenica di maltempo e forti piogge sull’Italia, con un ciclone sul mar Tirreno che mantiene condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Sud e lungo il versante adriatico.Secondo le previsioni de iLMeteo.it, le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, colpiranno nel corso della giornata Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, con possibili nubifragi sulla Sicilia. Piovaschi isolati anche su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Situazione decisamente più tranquilla invece al Nord e sul resto del Centro Italia, dove prevalgono sole e schiarite, fatta eccezione per locali nebbie in pianura.🔗 Leggi su 2anews.it
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01/05/2026 - I Sentieri della Val San Martino e il Parco Adda Nord Distanza km: 43,1 - Meteo Metri elevazione: Salita+ 1389 - Discesa- 1344 Tempo: Trascorso 5:55 - In movimento 3:56 https://longlife-mtb.blogspot.com/2026/05/i-sentieri-della-val-san-marti facebook
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