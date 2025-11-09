Meteo in arrivo l’estate di San Martino | da martedì sole e temperature in rialzo

Da 2anews.it 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo indicano che da martedì arriverà un cambiamento con l’arrivo dell’estate di San Martino. Dopo il passaggio di un ciclone che ha provocato piogge e temporali nelle regioni meridionali e nelle isole, il cielo si farà più sereno e le temperature inizieranno a salire. Questo cambiamento porterà condizioni più stabili su gran parte del territorio.

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Secondo le ultime previsioni meteo, dopo il Ciclone che ha portato piogge e temporali al Sud e sulle Isole, da martedì cambierà tutto. Domenica di maltempo e forti piogge sull’Italia, con un ciclone sul mar Tirreno che mantiene condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Sud e lungo il versante adriatico.Secondo le previsioni de iLMeteo.it, le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, colpiranno nel corso della giornata Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, con possibili nubifragi sulla Sicilia. Piovaschi isolati anche su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Situazione decisamente più tranquilla invece al Nord e sul resto del Centro Italia, dove prevalgono sole e schiarite, fatta eccezione per locali nebbie in pianura.🔗 Leggi su 2anews.it

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