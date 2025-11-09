Meteo in arrivo l’estate di San Martino | da martedì sole e temperature in rialzo

Le previsioni meteo indicano che da martedì arriverà un cambiamento con l’arrivo dell’estate di San Martino. Dopo il passaggio di un ciclone che ha provocato piogge e temporali nelle regioni meridionali e nelle isole, il cielo si farà più sereno e le temperature inizieranno a salire. Questo cambiamento porterà condizioni più stabili su gran parte del territorio.

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