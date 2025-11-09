Fuorigrotta notte di follia tra incidenti e paura | 2 auto si ribaltano in pochi minuti

Nella notte a Fuorigotta si sono verificati due incidenti stradali in rapida successione, tra via Leopardi e lo stadio Maradona. In entrambi i casi, le vetture coinvolte si sono ribaltate, creando scompiglio tra i residenti e gli automobilisti di passaggio. La zona è stata raggiunta dalle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi. Nessuna informazione immediata sulle cause o sui feriti.

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Due incidenti a breve distanza tra via Leopardi e lo stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli: l’allarme. Notte di paura nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove in pochi minuti due auto si sono ribaltate in zone diverse, trasformando le strade in scenari di delirio.Il primo incidente è avvenuto in via Leopardi, all’altezza del cosiddetto Serpentone: un’auto si è capovolta e, secondo le testimonianze, i ragazzi a bordo sarebbero usciti in evidente stato di alterazione. Il video, girato da un cittadino, è stato inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che da tempo denuncia il degrado notturno della zona. Poco dopo, un secondo grave episodio si è verificato fuori dallo stadio Diego Armando Maradona, lato Distinti, dove un’altra vettura si è ribaltata: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Danneggia trenta auto in pochi minuti: pomeriggio di follia tra le auto in sosta Incidenti a Viterbo: due auto si ribaltano, una bambina tra i tre feritiIl primo sinistro su strada Acquabianca dove una macchina ha cappottato dopo l'impatto contro un albero, l'altro sulla superstrada Viterbo-Orte Due... Si parla di: Fuorigrotta, omaggio del boss al killer: Una collana d’oro dopo l’omicidio; Fuorigrotta, l'emergenza infinita: condannato automobilista ubriaco.