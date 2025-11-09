Calcio Napoli lezione di Italiano a Conte | il Bologna vince 2-0

Nel match tra Bologna e Napoli, la squadra di casa si impone con un risultato di 2-0. Dallinga e Lukumi sono i marcatori che hanno portato alla vittoria. L'allenatore del Napoli ha deciso di mantenere la stessa formazione che aveva affrontato l’Eintracht, senza modifiche, senza riuscire a segnare né a vincere. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa.

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Conte non cambia e schiera la stessa formazione che ha incontrato l’Eintracht senza vincere e senza segnare. Ad inizio partita Italiano è costretto a sostituire Skorupsky con il giovanissimo Pessina. Potrebbe essere una buona notizia per il Calcio Napoli se gli azzurri riuscissero atirare in porta. Primo tempo privo di emozioni con un tiro per parte che non crea problemi ai portieri. La ripresa inizia sugli stessi ritmi ma l’ingresso di Cambiaghi cambia tutto. Al 50' Su cross del laterale Dallinga anticipa Rrhamani e Milinkovic. 1-0 per il Bologna. Ci si aspetta la risposta del Calcio Napoli ma in attacco gli azzurri sono nulli. Manovra lenta e senza idee, mai una accelerazione, mai una idea o un tentativo di cambiare ritmo alla partita.🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SUPERCOPPA: «NAPOLI, NELLA STORIA C'È SOLO CHI VINCE» Notizie correlate Napoli-Torino, pagelle – Il realismo di Conte è una lezione politica mentre aleggia il fantasma del talebano ItalianoInvochiamo supplici il silente Aurelio di non farsi irretire nuovamente dall’ottuso giochismo. Formazioni ufficiali Napoli Bologna: le scelte di Conte e Italiano per il match di Serie AStefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi:... Argomenti più discussi: Lobotka, riflessioni in corso sul suo futuro: quando è esercitabile la clausola – GdS; Calciomercato Napoli, assalto a João Gomes! Schira: Manna già in contatto con gli agenti; Inchiesta arbitri, Chiariello: Il calcio italiano deve tremare, il PM potrebbe avere un asso nella manica!; Napoli-Boca Juniors, continua il pressing di Manna! La trattativa è ancora in corso. CONTE PRENDE UNA LEZIONE DI CALCIO DA SARRI - IL NAPOLI PERDE IN CASA 0-2 CONTRO LA LAZIO CHE x.com Rossano Fabbri, segretario di Stato per lo sport di San Marino, sui commenti di Aurelio de Laurentiis: Non ci sono favole come quella del Leicester? Se queste favole non appartengono più al mondo del calcio... la poesia che il calcio rappresenta andrebbe p - reddit.com reddit Napoli, Giovanni Di Lorenzo sarebbe pronto a tornare in campo contro il Bologna in Serie A: le ultimissime novitàNapoli, Giovanni Di Lorenzo sarebbe pronto a tornare in campo contro il Bologna in Serie A: le ultimissime novità ... calcionews24.com