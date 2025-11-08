Sindaco Manfredi al salone Navigare | I porti turistici a Napoli si faranno
All'apertura del salone nautico Navigare, il Sindaco di Napoli ha affermato che i porti turistici nella città si realizzeranno. Ha precisato che è un dovere portare avanti il Piano di Utilizzo della linea di costa e ha ribadito la necessità di sviluppare nuovi porti per il turismo. Queste dichiarazioni sono state fatte durante l'evento, senza ulteriori dettagli sullo stato del progetto o sui tempi di realizzazione.
Napoli, 8 novembre 2025 – “Siamo fermi a Napoli da 60 anni, adesso è il momento invece di correre, di andare avanti, di costruire il futuro, perché questa città ha delle opportunità straordinarie e delle straordinarie potenzialità che i napoletani meritano di cogliere”. È iniziata con queste parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la visita inaugurale della 39^ edizione del Navigare il Salone Nautico Internazionale che sino a domenica 16 si svolgerà al Molo Luise di Mergellina. L’evento, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica presieduta da Gennaro Amato, segna l’ennesimo record con circa 130 imbarcazioni in esposizione.🔗 Leggi su 2anews.it
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