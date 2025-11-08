Sindaco Manfredi al salone Navigare | I porti turistici a Napoli si faranno

All'apertura del salone nautico Navigare, il Sindaco di Napoli ha affermato che i porti turistici nella città si realizzeranno. Ha precisato che è un dovere portare avanti il Piano di Utilizzo della linea di costa e ha ribadito la necessità di sviluppare nuovi porti per il turismo. Queste dichiarazioni sono state fatte durante l'evento, senza ulteriori dettagli sullo stato del progetto o sui tempi di realizzazione.

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