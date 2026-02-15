Ticino | Dal 16 febbraio massima attenzione agli autovelox su strade pendolari e turistiche Controlli a tappeto
Il Canton Ticino ha deciso di potenziare i controlli sulla velocità dal 16 al 22 febbraio, dopo aver rilevato un aumento degli incidenti lungo le strade più trafficate. Durante questa settimana, saranno installati numerosi autovelox nelle zone di maggiore passaggio, soprattutto tra pendolari e turisti. La misura mira a ridurre il numero di infrazioni e a migliorare la sicurezza di chi percorre quotidianamente queste tratte.
Ticino sotto Controllo: Autovelox a Tappeto tra Pendolari e Turisti. Il Canton Ticino intensificherà i controlli della velocità sulle sue strade tra il 16 e il 22 febbraio 2026, un’iniziativa volta a garantire maggiore sicurezza in un’area cruciale per il pendolarismo transfrontaliero e il turismo. L’attenzione sarà massima soprattutto nei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina, Locarno, Lugano e Mendrisio, con un’ampia rete di postazioni fisse e mobili a monitorare il rispetto dei limiti. Un’Area Sensibile: Pendolarismo e Turismo a Confronto. La decisione delle autorità ticinesi risponde a una duplice esigenza: contenere il numero di incidenti e garantire la sicurezza di un flusso costante di lavoratori italiani e turisti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 16 al 22 febbraio
La polizia cantonale e le polizie comunali hanno annunciato i punti di controllo della velocità in Ticino, a causa dell’aumento dei incidenti stradali nelle ultime settimane.
Autovelox e telelaser, il calendario di febbraio per i controlli su strade provinciali
La polizia provinciale di Lecce ha pubblicato il calendario dei controlli stradali per febbraio 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 16 al 22 febbraio; A carnevale ogni radar vale: attenzione ai flash; Lunedì 16 febbraio: interruzione idrica nel comune di Arezzo; Radar, come ogni venerdì.
Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 16 al 22 febbraioNuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026. L'elenc ... quicomo.it
Boffalora sopra Ticino - Domenica 15 febbraio sfilata, giochi e sport invernali (anche senza neve) per un pomeriggio di festa in centro paese. facebook