Ticino | Dal 16 febbraio massima attenzione agli autovelox su strade pendolari e turistiche Controlli a tappeto

Il Canton Ticino ha deciso di potenziare i controlli sulla velocità dal 16 al 22 febbraio, dopo aver rilevato un aumento degli incidenti lungo le strade più trafficate. Durante questa settimana, saranno installati numerosi autovelox nelle zone di maggiore passaggio, soprattutto tra pendolari e turisti. La misura mira a ridurre il numero di infrazioni e a migliorare la sicurezza di chi percorre quotidianamente queste tratte.

Ticino sotto Controllo: Autovelox a Tappeto tra Pendolari e Turisti. Il Canton Ticino intensificherà i controlli della velocità sulle sue strade tra il 16 e il 22 febbraio 2026, un’iniziativa volta a garantire maggiore sicurezza in un’area cruciale per il pendolarismo transfrontaliero e il turismo. L’attenzione sarà massima soprattutto nei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina, Locarno, Lugano e Mendrisio, con un’ampia rete di postazioni fisse e mobili a monitorare il rispetto dei limiti. Un’Area Sensibile: Pendolarismo e Turismo a Confronto. La decisione delle autorità ticinesi risponde a una duplice esigenza: contenere il numero di incidenti e garantire la sicurezza di un flusso costante di lavoratori italiani e turisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia cantonale e le polizie comunali hanno annunciato i punti di controllo della velocità in Ticino, a causa dell’aumento dei incidenti stradali nelle ultime settimane.

