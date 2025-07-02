Torna l’incubo Covid in Italia | impennata di casi ospedali in tilt

In Italia si registra un nuovo aumento dei casi di Covid-19, con conseguente pressione sugli ospedali. Le strutture sanitarie sono sotto forte stress a causa dell'incremento di ricoveri e del numero di contagi, che si stanno verificando in modo più consistente rispetto ai mesi precedenti. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, mentre si temono possibili ripercussioni sulle prestazioni sanitarie durante la stagione estiva.

C’è grande apprensione e si corrono rischi gravi per ciò che potrebbe accadere quest’estate negli Ospedali. Fare attenzione. Con il vaccino si è trovata una soluzione a questa problematica ed alla fine il problema è sparito ma di tanto in tanto escono nuovi rumors e possibili varianti che possono allertare nuovamente la popolazione. Ci troviamo dinanzi ad un periodo molto caldo dove sono nell’aria influenza e possibili malanni, bisogna sempre fare attenzione e c’è quindi sempre uno stato di allerta. Ora l’Oms è attento a questa nuova situazione e secondo molti c’è la sensazione che in estate possa precipitare, aumentando cosi i contagi. D’altronde la parola Covid è tenuta sempre sotto osservazione, ed ora è nata un’allerta negli Ospedali anche italiani per la variante Xfg, definita anche con il nome Stratus.🔗 Leggi su Temporeale.info

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