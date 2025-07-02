Rivoluzione Dacia per Duster svolta epocale per il SUV
Dacia sta sviluppando un nuovo allestimento per il modello Duster, uno dei SUV più venduti nel mercato italiano. Il settore automobilistico fatica a raggiungere i livelli di vendita pre-pandemia, ma i veicoli del marchio romeno continuano a essere tra i preferiti dagli acquirenti nel paese. La casa automobilistica ha annunciato la revisione del suo modello di punta, mantenendo il successo conquistato nel segmento dei SUV.
Dacia sta già lavorando a un nuovo allestimento per la Duster. Era inevitabile finisse così anche per questo modello di grande successo In un mercato che stenta a tornare ai livelli di vendita del periodo pre pandemia, le auto di Dacia sono tra le più apprezzate dagli italiani. Non solo Italia, la Sandero a maggio si è classificata addirittura al secondo posto anche tra i modelli più venduti in Europa con 19.948 immatricolazioni, preceduta solo da un’iconica best seller sul mercato ovvero la Renault Clio, prima con 21.163. Renault che – lo ricordiamo – controlla il marchio rumeno dopo l’acquisizione avvenuta nel 1999, un’epoca in cui Dacia non produceva i modelli attuali ma vetture ormai fuori produzione come la berlina Logan, lancia nel 2005.🔗 Leggi su Temporeale.info
Dacia Duster 4x4: fuori strada con poca spesa!
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