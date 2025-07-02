Durante l’estate del 2025, Iliad ha lanciato una nuova promozione che permette ai clienti di ottenere servizi a costi molto bassi, superando i concorrenti sul mercato. L’offerta prevede un pacchetto con minuti, SMS e dati internet a un prezzo inferiore rispetto alle proposte delle altre compagnie telefoniche. La mossa di Iliad ha attirato l’attenzione di molti consumatori, che ora valutano questa opzione come una delle più convenienti della stagione.

Iliad segna la svolta, nell’estate del 2025, con una offerta a vantaggio dei propri utenti che lascia davvero senza parole Tra gli operatori telefonici, sta avendo negli ultimi anni un particolare successo Iliad, che propone, a vantaggio dei suoi clienti, una linea e una connessione stabili e soprattutto offerte economicamente molto vantaggiose, per tutte le esigenze. Una tendenza che si conferma anche nei primi giorni dell’estate 2025. E’ un periodo, questo, come sappiamo, in cui l’utilizzo dei telefoni cellulari è non solo quotidiano, ma costante, ora per ora, per chi è ancora al lavoro e per chi invece si trova in vacanza e vuole godersela.🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - È di Iliad l’offerta dell’estate: con pochissimi euro concorrenza al tappeto

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