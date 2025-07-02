Domenica 29 giugno, le forze di polizia hanno effettuato controlli sui passi alpini nelle province di Bolzano, Trento, Belluno e Sondrio. Sono state elevate numerose multe a motociclisti per eccesso di velocità e comportamento spericolato. Le operazioni hanno riguardato principalmente traffico intenso e livelli di rumore superiori ai limiti consentiti. L’intervento ha coinvolto diverse forze di sicurezza locali per garantire il rispetto delle norme su strade di montagna.

Domenica 29 giugno le strade delle quattro province alpine di Bolzano, Trento, Belluno e Sondrio sono state teatro di un’intensa attività di controllo interforze. Una giornata di pattugliamenti congiunti, decisa nel corso della videoconferenza del 12 giugno tra i commissari di governo e i prefetti dei territori coinvolti, per mettere ordine al traffico sempre più congestionato — e spesso pericoloso — che nei mesi estivi interessa le località di montagna e in particolare i rinomati passi alpini. In Alto Adige, l’intervento ha riguardato 21 punti sensibili da passo Monte Croce di Comelico a Cima Bianca Grande passando per Valparola, Campolongo, Furcia, Stalle, Mendola, Pennes, Palade, Rombo, Stelvio, Tubre, Resia, Costalunga, Nigra, San Lugano, Giovo, Val d’Ultimo, San Genesio, Sella ed Erbe. 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Controlli sui passi alpini, raffica di multe ai motociclisti spericolati: «Traffico eccessivo e rumore insopportabile»

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