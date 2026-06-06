Controlli a San Giorgio | sequestrato chiosco-bar abusivo e raffica di multe

Da cataniatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo a San Giorgio, le forze dell'ordine hanno sequestrato un chiosco-bar senza autorizzazioni e hanno multato diverse persone. L’operazione, coordinata dalla polizia, ha coinvolto gli agenti della squadra volanti e altri agenti della questura. Sono state elevate numerose sanzioni amministrative e sono stati rimossi i materiali del chiosco abusivo. Nessuna persona è stata arrestata durante l’intervento.

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La polizia ha coordinato un’attività di controllo del territorio che si è sviluppata a San Giorgio. Le operazioni di controllo sono state svolte dai poliziotti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, coadiuvati dai poliziotti del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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