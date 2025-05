Il boom del turismo sul Lago di Como | strutture ricettive decuplicate in meno di un decennio

Negli ultimi nove anni il territorio comasco ha vissuto una trasformazione silenziosa ma profonda, scandita da un’espansione impressionante dell’offerta turistica. Secondo gli ultimi dati, nel 2025 le strutturericettive attive nella provincia di Como sono 8.751. Solo nel 2016 erano appena un. 🔗Quicomo.it © Quicomo.it - Il boom del turismo sul Lago di Como: strutture ricettive decuplicate in meno di un decennio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il boom del turismo sul Lago di Como: strutture ricettive decuplicate in meno di un decennio - Negli ultimi nove anni il territorio comasco ha vissuto una trasformazione silenziosa ma profonda, scandita da un’espansione impressionante dell’offerta turistica.

Anche sul Lago di Como avanza il fenomeno del turismo al contrario - Il 25 aprile, festa nazionale e assaggio d’estate, Como si è trasformata in un palcoscenico di contrasti. Da un lato, le strade del centro e il lungolago gremiti di turisti; dall’altro, i residenti che scelgono di restare in casa o addirittura di ...

Varenna e la minaccia del turismo di massa, la perla del lago di Como stravolta dagli arrivi: “Ormai è una questione di sicurezza” - Varenna (Lecco) – Una primavera di assalto al treno. Un’estate di caccia al pullman. Disagi già visti oggi, il rischio caos domani. Varenna al bivio: o si trova una soluzione per controllare il via vai di migliaia di turisti mordi e fuggi che ogni ...

A Baveno il Forum del turismo, asset strategico per l'economia

Video A Baveno il Forum del turismo, asset strategico per l'economia Video A Baveno il Forum del turismo, asset strategico per l'economia

Approfondimenti da altre fonti

Il boom del turismo sul Lago di Como: strutture ricettive decuplicate in meno di un decennio; Il boom del Lago di Como nei numeri della Statale Regina: più di 61mila veicoli nel ponte del 1°maggio; Lago di Como, il boom di turisti vale un miliardo e mezzo di euro; Quattro milioni di turisti sul lago. Ora tocca agli arabi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il boom del turismo sul Lago di Como: strutture ricettive decuplicate in meno di un decennio - Negli ultimi nove anni il territorio comasco ha vissuto una trasformazione silenziosa ma profonda, scandita da un’espansione impressionante dell’offerta turistica. Secondo gli ultimi dati, nel 2025 le ... 🔗quicomo.it

“Nessun governa il turismo sul Lago di Como, nome per nome e stipendio per stipendio i responsabili” - Il neonato Patto per il Nord comasco torna alla carica sul tema del turismo sul Lago di Como. Con una lunga nota diffusa oggi, il partito punta il dito sulla (mancata) gestione del fenomeno da parte d ... 🔗comozero.it

Quattro milioni di turisti sul lago. Ora tocca agli arabi - Il territorio lariano consolida la sua attrattività a livello globale con 4,3 milioni di presenze nel 2024 e una crescita significativa per la provincia di Lecco ... 🔗leccotoday.it