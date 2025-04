Ilgiorno.it - Varenna e la minaccia del turismo di massa, la perla del lago di Como stravolta dagli arrivi: “Ormai è una questione di sicurezza”

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco) – Una primavera di assalto al treno. Un’estate di caccia al pullman. Disagi già visti oggi, il rischio caos domani.al bivio: o si trova una soluzione per controllare il via vai di migliaia di turisti mordi e fuggi che ogni fine settimana invadono ladeldi; oppure il paese sprofonderà sotto l’insostenibile peso deldi. Èdi, anzi di sopravvivenza per coloro che approdano nell’antico borgo di pescatori diventato una Disneyland sull’acqua, tra splendide ville d’epoca, parchi e giardini di alberi monumentali, una romantica passeggiata sul, il vecchio e il nuovo porto e Fiumelatte, il fiume più breve d’Italia. Perché prima o poi ci scapperà il morto nella roulette russa che si ripete ogni fine settimana di bel tempo, con centinaia di persone stipate sulle banchine di una stazione troppo piccola che si affollano sui binari e corrono verso un treno in arrivo ancora in marcia, per guadagnare un posto in prima fila davanti alle porte e poter salire sui vagoni e tornare a casa senza dover aspettare la corsa successiva.