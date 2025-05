Casa Bianca rancori tra Trump e Papa Leone XIV? Ecco tutta la verità

WASHINGTON– “È molto orgoglioso di avere un Papa americano. È una cosa grandiosa per gli Stati Uniti d’America e per il mondo, e preghiamo per lui.” Con queste parole, la portavoce della CasaBianca Karoline Leavitt ha voluto stemperare le tensioni dopo l’elezione di PapaLeoneXIV, al secolo Robert Francis Prevost, primo pontefice statunitense della storia.Le dichiarazioni sono arrivate durante un briefing con la stampa, in risposta alle domande su alcuni post social attribuiti al nuovo Papa, risalenti al periodo in cui era cardinale, in cui si esprimevano critiche verso l’amministrazione Trump e in particolare verso il vicepresidente JD Vance. In uno di questi post, Prevost condivideva un articolo che contestava la visione cristiana espressa da Vance, affermando che “Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri”. 🔗Thesocialpost.it

