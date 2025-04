Iltempo.it - Incontro Trump-Netanyahu: quali saranno i temi alla Casa Bianca

L'fra il premier israeliano Benjamine il presidente Usa Donaldlunedìè in programma per le 13 ora locale, le 19 in Italia. L'ha annunciato l'ufficio di, secondo quanto riporta il Times of Israel. I due leader dovrebbero discutere «dei dazi imposti daa Israele, dei colloqui con Hamas per la liberazione degli ostaggi, di potenziali tensioni fra Israele e Turchia in Siria e degli sforzi per scoraggiare l'Iran e la sua rete di intermediari», scrive il Times of Israel. Benjaminha sottolineato di essere «il primo leader internazionale a incontrare Donald» dall'annuncio dei nuovi dazi. L'ha fatto, riporta la Bbc, parlando con i giornalisti mentre saliva sull'aereo diretto a Washington per colloqui con il Presidente degli Stati Uniti, dopo la tappa in Ungheria.