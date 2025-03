361magazine.com - Domenica In, anticipazioni e ospiti del 16 marzo

In, lee tutti glidel nuovo appuntamento16, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 27^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con uno spazio dedicato agli ottant’anni di Bobby Solo che compirà il prossimo 18; in studio ripercorrendo la sua lunga carriera, non mancheranno sorprese ed esibizioni live di alcuni successi come “Una lacrima sul viso” oltre che un omaggio ad Elvis Presley con il brano “Hound Dog”. Grande attesa per l’arrivo a ‘In’ dell’attore Christopher Lambert, attualmente in Italia per presentare il suo nuovo film ‘Eyes Everywhere’ per la regia di Simona Calo. Sandro Giacobbe interverrà in compagnia della moglie Marina Peroni, per raccontare la sua battaglia contro la malattia che lo ha colpito qualche tempo fa, oltre ad esibirsi con alcuni suoi successi come “Signora mia” e “Sarà la nostalgia”.